Bad Vilbel (ots) -Djurat Sherzad ist Unternehmensberater für Coaches und Experten. Er hilft seinen Kunden dabei, ein starkes Mindset zu entwickeln, ihre Onlinepräsenz zu stärken, sich effektiver zu vermarkten und so mehr Kunden zu gewinnen. Wie ihm das gelingt und worauf er dabei besonderen Wert legt, erfahren Sie hier.Coaches und Experten leisten eine außergewöhnliche Arbeit. Denn sie helfen anderen Menschen dabei, sowohl beruflich als auch privat voranzukommen, in den unterschiedlichsten Bereichen. Während sie ihre Kunden bei der Umsetzung deren Ziele bestens unterstützen und dort große Erfolge verbuchen, gelingt es ihnen allerdings oft nicht, ihr eigenes Business anzukurbeln. Zwar betreiben sie vereinzelt Werbung - damit gewinnen sie jedoch kaum Neukunden für sich. Da ihnen das nötige Know-how für strukturierte Werbeprozesse fehlt, ist ihr Marketing in erster Linie mit Hoffnung auf externe Umstände und Einflüsse verbunden. Ihnen mangelt es daher sowohl an Reichweite als auch an einer vorteilhaften Positionierung. "Sie haben sich vorher nicht überlegt, wofür genau sie stehen und wen sie mit ihrer Botschaft ansprechen möchten", erklärt Djurat Sherzad."Bei ihnen läuft viel über Empfehlungen, Networking oder Kaltakquise. Mit Onlinemarketing sind sie aber noch nie in Berührung gekommen", führt der Unternehmensberater weiter aus. Djurat Sherzad unterstützt Experten und Berater mit erklärungsbedürftigen und transformativen Dienstleistungen dabei, ihr Business zu skalieren und fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze zu erwirtschaften. Hierfür definiert er die individuelle Zielgruppe seiner Kunden und erweitert deren Werbestrategien um systematische Prozesse und modernes Onlinemarketing. Zudem hilft er ihnen dabei, zu erkennen, dass sie sich aktiv für den tatsächlichen Wert ihrer Arbeit verkaufen müssen, statt auf äußere Einflüsse zu hoffen.Dass man in dieser Welt das Heft selbst in die Hand nehmen muss, lernte Djurat Sherzad bereits im Alter von zehn Jahren, als er ohne seine Familie als Flüchtling nach Deutschland kam. Heute zeigt er mit seiner Geschichte: "Wenn ich es schaffen kann, dann kann das jeder andere auch."Stärkere Onlinepräsenz und optimierte ProzesseDie Zusammenarbeit mit seinen Kunden beginnt Djurat Sherzad grundsätzlich damit, ihre derzeitige Situation zu analysieren und dadurch ihre Zielgruppe zu definieren. Dies wird von Beratern und Coaches häufig vernachlässigt - sie machen sich kaum Gedanken darüber, wen genau sie mit ihrer Botschaft erreichen möchten. Die eigene Zielgruppe festzulegen, ist jedoch ein elementarer Schritt, um potenzielle Neukunden gezielt ansprechen zu können. Auf dieser Grundlage baut Sherzad künftige Werbestrategien für seine Kunden auf.Im weiteren Vorgehen stärkt der Experte die Onlinepräsenz seiner Kunden. Viele von ihnen greifen vor der Zusammenarbeit mit Djurat Sherzad lediglich auf klassische Marketingmaßnahmen wie Zeitungsanzeigen und Flyer zurück, mit denen sie jedoch kaum Neukunden generieren. Heutzutage ist es daher unerlässlich, auch digitale Kanäle zur Vermarktung des eigenen Angebots zu nutzen. Zu diesem Zweck optimiert Sherzad die Außendarstellung seiner Kunden und macht die vorher festgelegte Zielgruppe gezielt über digitale Maßnahmen auf sie aufmerksam.Sobald zielgerichtete Vermarktungsstrategien etabliert sind, hilft Djurat Sherzad seinen Kunden dabei, ihre Prozesse sowie ihr Vorgehen zu optimieren, damit ihnen der Verkauf ihrer Dienstleistung leichter von der Hand geht. Viele Berater und Coaches verkaufen aus dem Bauch heraus - ihnen fehlt eine klare, einheitliche Struktur. Aus diesem Grund erstellt Sherzad maßgeschneiderte Skripte für sie. Indem er seine Kunden direkt daran beteiligt und ihre individuellen Stärken und Charakteristiken berücksichtigt, stellt er sicher, dass sie sich damit identifizieren können.Das richtige Mindset: Den eigenen Wert erkennenNeben einer starken Onlinepräsenz und strukturierten Abläufen ist auch das Mindset essenziell für ein erfolgreiches Business. Daher legt Djurat Sherzad großen Wert darauf, seinen Kunden zu vermitteln, dass sie nicht nur Berater oder Coaches sind - sie sind auch Verkäufer. Am Ende des Tages geht es für sie darum, ihr Angebot an den Mann zu bringen. Das Problem ist allerdings, dass der Verkauf in der spirituellen Welt keinen guten Ruf genießt. Aus diesem Grund sorgt der Experte dafür, dass seine Kunden die positiven Aspekte daran durch neue Denkansätze erkennen.Neben einer positiven Einstellung zum Verkauf fehlt vielen Beratern und Experten im spirituellen Bereich das grundlegende Verständnis dafür. So bieten sie ihre Leistungen für einen einheitlichen Stundensatz an und verkaufen sich damit grundsätzlich unter dem tatsächlichen Wert ihrer Arbeit. Djurat Sherzad macht seinen Kunden daher klar, dass sie ein nachhaltigeres Konzept benötigen. Durch ein systematisches Vorgehen lassen sich aktiv Leads generieren. Aus diesem Grund erklärt der Profi den Teilnehmern seiner Coachings, dass der Verkauf kein äußerer Umstand ist - sie müssen selbst handeln und die von ihm geschaffenen Verkaufsprozesse nutzen.Sie sind Coach oder Experte und wünschen sich, online authentisch sichtbar zu werden und Premium-Kunden über das Internet zu gewinnen? Sie sind Coach oder Experte und wünschen sich, online authentisch sichtbar zu werden und Premium-Kunden über das Internet zu gewinnen? Melden Sie sich jetzt bei Djurat Sherzad (https://djuratsherzad.de/) und vereinbaren Sie einen Termin.