Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 12.54 Uhr - Nach dem rasanten Kursverfall der vergangenen Tage sind Delivery Hero auf Erholungskurs. Die Aktien des Essenslieferdienstes steigen um 11,2 Prozent auf 48,10 Euro und stehen damit an der Dax-Spitze. Am Donnerstag hatte das Unternehmen die Anleger mit höheren Verlusten als erwartet und einem vorsichtigen Ausblick vergrault. ...

