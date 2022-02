Die Stadtwerke der hessischen Stadt Rodgau planen den Bau eines Innovationsparks, der sowohl das Laden von Elektroautos an Schnellladesäulen als auch das Tanken von grünem Wasserstoff ermöglichen soll. Bei den Ladesäulen handelt es sich um bis zu 40 Supercharger von Tesla, die im Oktober 2023 in Betrieb gehen sollen. In Rodgau befinden sich nach den Worten von Markus Ebel-Waldmann, Betriebsleiter ...

