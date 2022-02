DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: SLM Solutions Group AG kündigt Teilnahme an der Jefferies Pan-European Mid-Cap Virtual Conference 2022 an

Lübeck, Deutschland. (pta025/15.02.2022/14:00) - 15. Februar 2022. Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von additiven Fertigungstechnologien, kündigt heute ihre Teilnahme an der Jefferies Pan-European Mid-Cap Virtual Conference an, die vom 29. bis 31. März 2022 stattfinden wird. Der CEO des Unternehmens, Sam O'Leary, und der CFO, Dirk Ackermann, werden auf der Konferenz für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein Anbieter integrierter Lösungen und Partner für die additive Fertigung von Metallen. Das Unternehmen setzt sich für den langfristigen Erfolg seiner Kunden mit der additiven Fertigung von Metallen ein. Robuste Selective Laser Melting-Maschinen optimieren die schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Produktion von Teilen. Die Experten von SLM Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den Kunden zusammen, um ihnen die Unterstützung zu bieten, die den Einsatz der Technologie verbessert und sicherstellt, dass ihre Investitionsrendite maximiert wird. Die SLM Solutions Group AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Russland, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

