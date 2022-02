Statt im Stau zu stehen, eine Runde mit dem Flugtaxi drehen? Die Asien-Pläne des deutschen Tech-Hersteller Volocopter sind groß - noch gibt es aber einen Haken. Christian Bauer, CCO von Volocopter, hat sich bei der Singapore Airshow zu den Expansionsplänen des Unternehmens geäußert. Bis 2024 wolle man eine Flotte mit 10 bis 20 Elektro-Flugtaxis in Singapur einsetzen, so Bauer gegenüber dem Nachrichtenportal Bloomberg. Neben beliebten Tourismuszielen wie dem Luxusviertel Marina Bay und der Insel Sentosa sollen zukünftig auch nahegelegene Ziele in den ...

