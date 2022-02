Der Anbieter von Dental- und Healthcare-Produkten erlöste im Schlussquartal 3,33 Mrd. $. Damit lag HENRY SCHEIN aus Melville, US-Bundesstaat New York, rund 190 Mio. $ über Konsens. Ähnlich beim bereinigten Gewinn je Aktie: 1,07 $ standen gegen eine externe Erwartung von 0,92 $



Im laufenden Geschäftsjahr setzt SCHEIN bis zu 4,91 $ Gewinn je Aktie an, man will das Ergebnis laut eigener Prognose um 7 bis 10 % steigern (2021: 4,45 $ Gewinn je Aktie, verwässert).



In der Bilanz zum 25.12.21 wies der Konzern 4,06 Mrd. $ Eigenkapital aus; als Börsenwert wird aktuell 10,5 Mrd. $ angezeigt.



Die Aktie von HENRY SCHEIN legt vorbörslich 3,6 % zu, dies sind 78,55 $ gegenüber 75,79 bei Börsenschluss gestern.



