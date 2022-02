TV-Fernbedienung, Wecker und Spielzeuge. Batterien sind Begleiter des täglichen Lebens und ihre Bedeutung wächst. Ob E-Mobilität oder Rohstoffsektor, für Anleger ergeben sich interessante neue Investitionsmöglichkeiten.Bewegung in der WirtschaftBatterien sind kleine runde Zellen, die Dinge in Bewegung setzen. In Zukunft werden die Dimensionen wesentlich größer: Elektroautos, batteriebetriebene Flugzeuge und Zwischenspeicher von erneuerbarer Energie benötigen leistungsstarke Batterien mit einer langen Laufzeit. Größere Speicherprodukte brauchen jedoch auch größere Rohstoff-Ressourcen - auch abseits von Elektroautos. Die Batterie gehört zu den viel diskutierten Themen unserer Zeit. Klimaziele, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein haben die Elektromobilität vorangetrieben. Die Batterie gilt als der Schlüssel dazu und der Wettbewerb um die effizientesten Modelle ist in vollem Gange. Große Autobauer wie Tesla, Mercedes und Porsche arbeiten auf Hochtouren in ihren Laboren, um Batterien zu entwickeln, deren Leistung die der Verbrenner übertreffen - bei einem niedrigeren Preis. Experten gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren Elektroautos günstiger als Verbrenner werden. Entscheidend dabei ist der Batteriepreis. Forbes Magazine berichtet, dass dieser in den letzten zehn Jahren um 90 Prozent gefallen sei.

