Die Aktie vom E-Autobauer Tesla hat in den vergangenen Jahren eine starke Rally hinter sich. Der Tesla-Chef Elon Musk verdankt auch diesem Umstand sein großes Vermögen. Im vergangenen Jahr hat sich Musk aber von einem Teil seiner Aktien getrennt und zudem eine großzügige Spende getätigt. Von Luca Bißmaier. Die Aktie des Autobauers Tesla hat in der Vergangenheit einen starken Wertzuwachs verzeichnet. So stieg der Kurs des Papiers in drei Jahren über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...