Paris (www.fondscheck.de) - Die globalen ETF-Zuflüsse summierten sich im Januar auf 68,2 Mrd. Euro, was die gute Stimmung an den ETF-Märkten widerspiegelt, so die Experten von Amundi ETF.Die Zuflüsse auf dem europäischen Markt hätten dabei fast auf gleichem Niveau wie die in den USA (30,3 Mrd. Euro) gelegen. In Asien seien ETFs mit 11 Mrd. Euro etwas mehr als ein Drittel dieser Beträge zugeflossen. ...

