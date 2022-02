Wien (www.fondscheck.de) - Wie der Anbieter mitteilt, legt die Fondsgesellschaft Fidelity International ein börsengehandeltes Produkt (ETP) für physische Bitcoin auf, so die Experten von "FONDS professionell".Als Verwahrstelle diene die Krypto-Tochter Fidelity Digital Assets Services mit Sitz im US-Bundesstaat New York. Der Anbieter Fidelity Investments, der in Nordamerika agiere, habe vor wenigen Wochen bereits in Kanada einen börsengehandelten Indexfonds (ETF) aufgelegt, der direkt in Bitcoin investiere. Die beiden Fidelity-Gesellschaften würden damit forciert in das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten vorstoßen. ...

