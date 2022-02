Australiens Bundesstaat New South Wales (NSW) hat 79 neue Elektrobusse für den Einsatz in Sydney bestellt. Der Auftrag geht an den australischen Hersteller Custom Denning, womit die Gesamtzahl der von NSW bei Custom Denning bestellten E-Busse auf 101 erhöht wird. Die Beschaffung ist Teil einer Elektrifizierungs-Offensive in Australien und Neuseeland. Bis 2030 sollen wie berichtet alle rund 8.000 Busse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...