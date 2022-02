DJ Friedrich Merz zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Friedrich Merz ist zum neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag gewählt worden. Das erklärte die Union auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der neue CDU-Chef folgt damit auf Ralph Brinkhaus (CDU), der auf eine Kampfabstimmung in der Fraktion verzichtet hatte. Brinkhaus hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion seit 2018 geführt und scheidet auf Drängen von Merz nun vorzeitig aus dem Amt aus.

Der Hochsauerländer Merz hat die Unionsfraktion bereits von 2000 bis 2002 geführt. Er gab vor knapp 20 Jahren die inoffizielle Rolle als Oppositionsführer im Bundestag an Angela Merkel auf deren Drängen hin ab. Zuvor hatte die Union in der Bundestagwahl 2002 knapp gegen die SPD verloren. Merz legte 2009 sein Bundestagsmandat nieder und wechselte in die Wirtschaft.

Bei der Bundestagswahl im September trat er erneut für ein Bundestagsmandat an und wurde vor gut drei Wochen mit rund 95 Prozent der Stimmen zum neuen CDU-Chef gewählt.

Brinkhaus erklärte vor der Abstimmung vor Journalisten, dass er seine Arbeit gerne gemacht habe und ließ offen, welche Rolle er zukünftig spielen wird. "Ich habe das geatmet und gelebt. Das war unheimlich schön und herausfordernd", erklärte Brinkhaus mit Blick auf seine Zeit als Fraktionschef. "Es war auch eine gute Zeit, insofern gehe ich da ganz mit mir im Reinen."

