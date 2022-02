Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG



Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.02.2022

Kursziel: 26,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



Anhaltendes starkes Wachstum führt zur Erhöhung der Guidance

FORTEC hat jüngst auf Basis starker vorläufiger Halbjahreszahlen die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 angehoben. Damit beweist FORTEC abermals die operative Stabilität des Unternehmens in einem schwierigen Marktumfeld, was unsere positive Sicht auf den Investment Case stützt.



Umsatz deutlich über Vorjahr, EBIT-Steigerung beeindruckt: Umsatzseitig konnte FORTEC an den erfolgreichen Jahresstart anknüpfen und in Q2 (Oktober-Dezember) einen Erlösanstieg um +21,1% yoy auf 20,9 Mio. Euro erzielen. Die Dynamik verlief damit etwas stärker als von uns antizipiert (MONe: 20,0 Mio. Euro). Auf Halbjahressicht ergibt sich ein zweistelliges Wachstum von 12,2% yoy auf 42,1 Mio. Euro.



Beim EBIT konnte eine beeindruckende Entwicklung mit einem signifikanten Anstieg von rund 365% yoy auf 1,8 Mio. Euro in Q2 erzielt werden, was für FORTEC das profitabelste Halbjahr der Firmengeschichte bedeutet (EBIT-Marge H1/19: 8,8% vs. H1/22: 9,6%). Dem Unternehmen gelang es u.a., die gestiegenen Frachtkosten an die Kunden weiterzugeben. Für uns ist dies ein klarer Beleg für die ungebrochen hohe Nachfrage nach den Produkten von FORTEC. Auch das Geschäft der Tochtergesellschaft 'Apollo Display Technologies' in den USA dürfte infolge einer deutlichen Nachfrageerholung eine spürbare Profitabilitätsverbesserung erzielt und einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag als im Vorjahr geleistet haben.

Jahresziele weiterhin von Vorsicht geprägt: Angesichts des erreichten H1-Niveaus (Umsatz 42,1 Mio. Euro; +12,2% yoy; EBIT: 4,0 Mio. Euro; +110,2% yoy) erwartet der Vorstand nun ein Erlöswachstum von bis zu 15% (bisher: bis zu 12%) bei einer überproportionalen EBIT-Steigerung von bis zu 20% (bisher: bis zu 10%). Das Erreichen des oberen Endes der Bandbreiten impliziert dabei einen Umsatzbeitrag für das zweite Halbjahr von rund 47 Mio. Euro, was wir als defensiv erachten. Zwar reflektiert der Rekordauftragsbestand zum Ende 2021 von 73,7 Mio. Euro (Vj.: 48,6 Mio. Euro) eine sehr hohe Nachfrage. Allerdings können aufgrund der angespannten Lieferketten Aufträge deutlich langsamer abgearbeitet werden, sodass wir uns vorerst am oberen Ende der Guidance positionieren und damit u.E. ein konservatives Szenario abbilden.



Die avisierte EBIT-Steigerung von bis zu 20% impliziert einen Ergebnisbeitrag in H2 von lediglich 2,4 Mio. Euro, was einen Rückgang von -30,0% yoy bedeuten würde. Wenngleich sich höhere Wareneinkaufspreise in Kombination mit steigenden Liefer- und Frachtkosten zeigen dürften, erachten wir die Guidance auf Basis des H1-Ergebnisses als sehr konservativ. Wir positionieren uns daher leicht oberhalb des kommunizierten EBIT-Wachstums (MONe +23% yoy).



Fazit: Die anhaltend erfreuliche operative Entwicklung untermauert die Robustheit von FORTECs Geschäftsmodell. Diese Stabilität spiegelt sich u.a. im Aktienkurs wider. Dieser konnte den Marktkorrekturen trotzen und seit Beginn des Jahres um 9,2% (Xetra) zulegen. Im Zuge der Prognoseanhebungen bestätigen wir unsere Empfehlung 'Kaufen' mit einem erhöhten Kursziel von 26,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro).







