Offizielle Dokumente zeigen, dass Elon Musk Ende 2021 eine Spende in Milliardenhöhe getätigt hat. Bislang war der Tesla-Chef eher nicht als Wohltäter bekannt. Während Elon Musk sich auf Twitter hauptsächlich mit den Entwicklungen seiner Raumfahrtfirma Space X beschäftigt, sorgt im Netz ein Behördendokument für Diskussionen. Die Unterlagen, die am 14. Februar von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlicht wurden, zeigen: Musk hat zwischen dem 19. und 29. November 2021 insgesamt 5.044.000 Tesla-Aktien an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet. ...

