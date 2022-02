Die Aktien von Delivery Hero haben am Dienstag an ihre jüngste Erholung nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche angeknüpft. In dem wieder freundlichen Börsenumfeld griffen Anleger beim Essenslieferdienst kräftig zu. Die Aktie notiert derzeit knapp 13 Prozent im Plus.Die Papiere von Delivery Hero waren am Montag zunächst erstmals seit Oktober 2019 wieder unter 40 Euro gerutscht, bevor noch am selben Tag eine Erholung einsetzte. Der heutige Rebound ist hauptsächlich auf die Nachricht zurückzuführen, ...

