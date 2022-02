Nach dem gestrigen Einbruch steigt der Kurs der Sea-Aktie heute im US-Handel zunächst mehr als sieben Prozent - steht damit aber auf Tagessicht gerade einmal an der Unterkante der gestern aufgerissenen Kurslücke. Ark-Gründerin Cathie Wood und ihr Team haben sich vom jüngsten Kursrutsch jedoch nicht beirren lassen.Das Wood-Team kaufte auch am Montag wieder Aktien von Sea - 145.000 waren es.Unterdessen wurde durch ein aktuelle Pflichtmitteilung in den USA bekannt: Der 60 Milliarden Dollar schwere ...

