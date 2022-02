In Japan testet 7 Eleven in einigen seiner Supermärkten das Abschließen des Einkaufs per Hologramm. Kund:innen müssen beim Scannen der Ware und beim Bezahlen nichts wirklich berühren - alles geschieht kontaktlos. Von der Seite sieht es schon seltsam aus: die Finger drücken vermeintlich ziellos in die Luft. Dabei werden mit diesen Bewegungen gezielt Tasten gedrückt. Die sind allerdings nur für die- oder denjenigen erkennbar, der direkt vor dem Bezahlterminal steht. In Japan werden jetzt nämlich Selbstbedinungskassen getestet, die ganz ohne Berührungen auskommen. Hologramm-Kassen in japanischen "7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...