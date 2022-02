Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

Nathalie Benedikt verlässt Meyer Burger aus privaten Gründen



15.02.2022 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die zum Anfang Jahr als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsleitung berufene Nathalie Benedikt hat aufgrund privater Gründe um die Aufhebung ihres Vertrages gebeten. Damit verlässt die international erfahrene CFO die Meyer Burger Technology AG bereits nach wenigen Wochen wieder.



«Meyer Burger ist eines der spannendsten und vielversprechendsten Unternehmen im Bereich der global aufstrebenden Solarindustrie. Ich habe mich in der wenn auch kurzen Zeit im Unternehmen menschlich sehr wohl gefühlt und wünsche dem ganzen Team von Meyer Burger viel Erfolg beim Erreichen seiner Ziele», sagt Nathalie Benedikt.



Die diplomierte Betriebswirtin war per 1. Januar 2022 als neues Mitglied in die Geschäftsleitung der Meyer Burger Technology AG berufen worden, um die Nachfolge als Chief Financial Officer (CFO) von Jürgen Schiffer anzutreten, der die Transformation des Technologieunternehmens hin zu einem globalen Hersteller von Hochleistungs-Solarmodulen und -Solarzellen seit Oktober 2020 begleitet hatte.



Nathalie Benedikt wird das Unternehmen nach Finalisierung des Jahresabschlusses 2021 verlassen. Anschliessend werden ihre Aufgaben interimistisch im Kreis der Geschäftsführung aufgeteilt, bis die Position neu besetzt wird.



«Wir bedauern es sehr, dass Nathalie Benedikt Meyer Burger bereits nach so kurzer Zeit wieder verlässt, wenngleich wir ihre privaten Beweggründe respektieren. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft das Allerbeste», sagt Verwaltungsratspräsident Franz Richter. «Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge werden wir unverzüglich starten. Wir sind zuversichtlich, dass wir die richtige Person finden werden, um die Bereiche Finanzen, Controlling, IT, Risikomanagement und Investor Relations gleichermassen erfahren zu verantworten.» Kontakte: Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung