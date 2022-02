DGAP-Ad-hoc: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Vitesco Technologies Group AG: Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 - bereinigte EBIT-Marge und Free Cashflow über den Markterwartungen



15.02.2022 / 18:08 CET/CEST

Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 - bereinigte EBIT-Marge und Free Cashflow über den Markterwartungen Regensburg, 15.Februar 2022 - Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die Vitesco Technologies Group AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz von rund 8,35 Mrd. Euro (GJ 2020: 8,03 Mrd. Euro; Konzern-Guidance: 8,2 Mrd. Euro bis 8,4 Mrd. Euro; Marktkonsens per 21. Januar 2022: 8,43 Mrd. Euro). Trotz der anhaltenden Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und weiterhin bestehenden Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen wie Halbleitern, lag die bereinigte EBIT-Marge aufgrund der guten Fortschritte bei der Transformation auf Basis vorläufiger Zahlen für das Gesamtjahr 2021 bei 1,8 Prozent (GJ 2020: -1,2 Prozent) und damit über der Konzern-Guidance (1,5 Prozent bis 1,7 Prozent) sowie dem Marktkonsens (1,6 Prozent). In absoluten Zahlen belief sich das bereinigte EBIT demzufolge voraussichtlich auf etwa 149 Mio. Euro (GJ 2020: -95 Mio. Euro; Marktkonsens: 136 Mio. Euro). Der Free Cashflow des abgelaufenen Geschäftsjahres 2021 wird sich auf Basis der vorläufigen Zahlen mit rund 113 Mio. Euro (GJ 2020: -456 Mio. Euro) am oberen Ende der in Aussicht gestellten Spanne von 70 Mio. Euro bis 120 Mio. Euro (Marktkonsens: 104 Mio. Euro) bewegen. Die Vitesco Technologies Group AG wird am 21. Februar 2022 ausführlichere vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlichen. Einen umfangreichen Überblick über die Konzernentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 und die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird die Vitesco Technologies Group AG am 25. März 2022 im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 bekannt geben. *** Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Vitesco Technologies Group AG wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Finanzglossar ('glossary of financial terms') des Wertpapierprospekts der Vitesco Technologies Group AG (abrufbar unter https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/German/4000/berichte-_-praesentationen.htmlprospectus), ab Seite F-117. ____________________________________ 15.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

