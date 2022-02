(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.02.2022 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel teils deutlich fester. Nordex klettern um mehr als sieben Prozent, auch für SMA Solar geht es kräftig aufwärts. An der Wall Street verteuern sich Tesla, Rivian und Nvidia. Der DAX notiert kurz vor dem Feierabend 1,8 Prozent fester bei 15.389 Punkten, gestützt von Delivery Hero, Hello Fresh und Porsche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...