Der für den Jailbreak-App-Store Cydia bekannte Entwickler Jay Freeman aka saurik hat einen Fehler in der Ethereum-Skalierungslösung Optimism entdeckt. Der hätte das Krypto-Ökosystem ins Chaos stürzen können. Jay Freeman, der sich in diesem Kontext selbst als Grey-Hat-Hacker bezeichnet, hatte jüngst einen Weg gefunden, wie man die Ethereum-Skalierungslösung Optimism so austricksen kann, dass es möglich ist, quasi unbegrenzt "Ether" zu prägen. Allerdings nutzte er die Lücke nicht aus, sondern meldete das Problem dem Entwicklerteam von Optimism, das ihm eine Bug Bounty, also eine Belohnung für das ...

