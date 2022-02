DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

15.02.2022 / 21:15

Pressemitteilung: Update zu Stand der Verhandlungen zwischen CytoTools AG und DermaTools Biotech GmbH - Klagebedingte Verzögerung bei der Durchführung der Kapitalerhöhung Darmstadt, 15.02.2022 - Im Rahmen der a.o. HV am 22.12.21 wurde mitgeteilt, dass sich die CytoTools AG, als größter Gesellschafter, in Zusammenarbeit mit weiteren maßgeblichen Gesellschaftern in Verhandlungen über die weitere Gestaltung der Zusammenarbeit mit der DermaTools Biotech GmbH befindet. Wir gehen immer noch von einer Einigung Anfang März 2022 aus. Wir sind überzeugt, durch diese Verhandlungen inkl. Umgestaltung der Geschäftsführung, eine sinnvolle Fortführung der Entwicklung von DermaPro(R) im Sinne unserer Aktionäre begleiten zu können. Experten analysieren derzeit die bisher vorliegenden präklinischen, klinischen und technischen Daten sowie die Studienplanung für die Phase 3 mit dem Ziel, über das weitere Zulassungsverfahren für das Produkt DermaPro(R) und dessen Kapitalbedarf zu entscheiden. Ergebnisse erwarten wir in der zweiten Hälfte des Februar. Die Bedingungen der Kapitalmaßnahme der CytoTools AG haben ein positives Feedback von den Großaktionären und weiteren Investoren erhalten. Die Umsetzung verzögert sich nunmehr aber durch eine Anfechtungsklage eines ehemaligen Vorstandes der CytoTools AG. AR und Vorstand der CytoTools AG prüfen zur Zeit, wie die weitere Finanzierung der CytoTools AG und der DermaTools Biotech GmbH im Interesse aller Aktionäre trotz der Klage schnellstmöglich umgesetzt werden kann. Über CytoTools Die CytoTools AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die derzeit 64,86% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,5% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.





Kontakt:

CytoTools AG

Dr. Bruno Rosen

Klappacher Str. 126

64285 Darmstadt

Tel.: +49-6151-95158-12

Fax: +49-6151-95158-13

E-Mail: kontakt@cytotools.de

