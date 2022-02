WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Russland im Falle eines Einmarsches in die Ukraine erneut mit deutlichen Worten gedroht. "Die Welt wird nicht vergessen, dass Russland sich für unnötigen Tod und Zerstörung entschieden hat", sagte Biden am Dienstag in einer Ansprache in Washington. Eine Invasion würde sich für Russland als eine "selbst zugefügte Wunde" erweisen.

Biden bekräftigte erneut das Aus für die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 in diesem Fall. Aus der Pipeline werde dann nichts, sagte er. Die fertig gebaute Leitung soll unter Umgehung der Ukraine russisches Gas nach Deutschland bringen.

"Hier geht es um mehr als nur Russland und die Ukraine. Es geht darum, für das einzustehen, an das wir glauben", sagte Biden weiter. Die US-Regierung und ihre Verbündeten seien bereit, "gewaltige" Sanktionen zu verhängen. "Wir werden auch weiterhin Militärübungen mit unseren Verbündeten und Partnern durchführen, um die Verteidigungsbereitschaft zu verbessern", so der US-Präsident. Sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, würden die USA ihre Präsenz in der Nato verstärken. Außerdem sagte Biden generell: "Die Vereinigten Staaten werden jeden Zentimeter des Nato-Territoriums mit der ganzen Stärke der amerikanischen Kraft verteidigen."/nau/DP/men