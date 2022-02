München (ots) -Die NINERS Chemnitz gewinnen auch das 3. Spiel in dieser Saison gegen den FC Bayern München. Diesmal mit 77:58 "einfach nach Hause geschickt". Warmschießen für den MagentaSport BBL-Pokal am Samstag. Im Halbfinale trifft das Team von Malte Ziegenhagen auf ALBA Berlin (ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport) und liefert direkt eine Kampfansage: "Wir sind bereit, das Ding zu holen. Wir haben nie mehr Bock gehabt. Wir haben heute gezeigt, dass wir auf jeden Fall Bock darauf haben und dass die sich warm anziehen sollen." Auch das Chemnitzer Eigengewächs Jonas Richter peilt Großes an: "Natürlich spielen wir in Berlin für den Sieg." Klingt nicht wie ein Außenseiter. Aber auch Halbfinalgegner ALBA gewann die Generalprobe in Frankfurt klar mit 72:56 und ist ebenso heiß auf "ein do-or-die-Spiel" Da müssen wir alles reinschmeißen", meint der 20jährige Malte Delow selbstbewusst. Und auch Halbfinalist Braunschweig (Samstag, ab 15.45 Uhr live bei MagentaSport gegen Crailsheim) ist in starker Form, serviert Ulm 78:59 ab - gerade rechtzeitig zum Deutschland-Besuch von Klub-Besitzer Dennis Schröder. Der letzte Halbfinalist, Merlins Crailsheim, siegt mit mehr Mühe gegen Gießen.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Englische Woche in der easyCredit BBL. Bevor es am Wochenende um den MagentaSport BBL-Pokal geht, steht morgen die 2. Hälfte des Spieltags an. Unter anderem mit dem Spiel der MHP RIESEN Ludwigsburg gegen die BG Göttingen - ab 18.15 Uhr live. Das komplette Top4 um den MagentaSport BBL Pokal ab Samstag gibt's kostenfrei.NINERS Chemnitz - FC Bayern München 77:58Die NINERS Chemnitz bleiben auch ohne den kranken Trainer Rodrigo Pastore der Angstgegner des FC Bayern München und schießen sich warm für das Top Four im BBL-Pokal am Samstag. Malte Ziegenhagen über das Spiel: "Es gibt ja irgendwie das Gerücht, dass wir der "Bayern-Killer" oder so sind. Irgendwie bewahrheitet sich das immer wieder. Die kommen hier hin und werden immer wieder einfach nach Hause geschickt. Das fühlt sich super an. Wir arbeiten auch sehr hart dafür."In der letzten Minute kam dann noch der 17-jährige Nachwuchsspieler Brendan Gregori in die Partie und wurde von den Chemnitzern so in Szene gesetzt, dass auch er 2 Punkte erzielte. Für Malte Ziegenhagen eine Selbstverständlichkeit: "Das ist halt eine Familie hier. Jeder freut sich, wenn er hier so was raushaut.""Wir haben nie mehr Bock gehabt!"Am Wochenende geht es nun zum Top Four nach Berlin, mit Kampfansage: "Wir sind bereit, das Ding zu holen. Wir haben nie mehr Bock gehabt. Wir haben heute gezeigt, dass wir auf jeden Fall Bock darauf haben und dass die sich warm anziehen sollen."Jonas Richter spielt seit der Jugend bei den NINERS Chemnitz und hat mit ihnen jetzt das Halbfinale im Pokal erreicht: "Das ist Wahnsinn. Wenn man sieht, woher wir kommen in den letzten Jahren. Wir haben letzte Saison quasi gegen den Abstieg gekämpft. Diese Saison sind wir ganz oben dabei, stehen im Top Four und haben Ulm und Bayern rausgeworfen. Ich bin wahnsinnig stolz und ich hoffe, dass ist erst der Anfang der Reise... Natürlich spielen wir in Berlin für den Sieg."Zum Spiel sagte er: "Der Sieg heute war sehr verdient. Ähnlich wie gegen Ludwigsburg war das eine wahnsinnige Energieleistung. Wir haben alles gegeben und das hat man gesehen."Bei den Münchnern fehlte neben den vielen Corona-Ausfällen auch Head Coach Andrea Trinchieri, der aus familiären Gründen nicht mit nach Chemnitz reiste. Co-Trainer Demond Greene gab sich als fairer Verlierer: "Erstmal Gratulation an die Chemnitzer Mannschaft... Die haben heute viele Würfe getroffen. Natürlich ist auch unsere Defense daran schuld, dass Chemnitz viele einfache Würfe hatte. Bei der Energie konnten wir aber definitiv nicht mithalten. Die hat bei uns gefehlt. Heute mussten wir Tribut der letzten Wochen mit vielen Ausfällen zahlen. Wir haben fast gar nichts getroffen und Chemnitz hat fast alles getroffen."Der FC Bayern hat jetzt 9 Tage Pause. Seine Jungs haben das "sehr dringend nötig. Das ist wichtig für die Spieler, dass sie körperlich runterfahren und sich erholen können. Auch mental. Das wird denen mit Sicherheit guttun."Was die Chemnitzer so drauf haben - Pokal-Moments: https://thinxpool.files.com/f/1d3a246aad5dc997FRAPORT Skyliners - ALBA Berlin 56:72ALBA Berlin feierte eine gelungene Generalprobe vor dem Top Four und kommt gegen Frankfurt ohne größere Probleme zum Auswärtssieg, weil sie das Spiel mit einem 14:0-Lauf beendeten. Malte Delow, TopScorer der Albatrosse mit 11 Punkten, zum Spiel: "Frankfurt hat gut gespielt. Wir hatten bis zum 3. Viertel Probleme, ihre Energie zu matchen. Deswegen mussten wir dann im letzten Viertel die Energie hochschrauben und das haben wir auch gemacht."Ein gutes Vorzeichen für das Spiel im Pokal gegen Chemnitz, die auch sehr über die Physis kommen? "Auf jeden Fall... Es wird sehr wichtig, dass aus dem 4. Viertel mitzunehmen. Da können wir nicht erst so spät anfangen, richtig zu spielen. Da müssen wir von Anfang an mit Härte spielen."Das Halbfinale wird "ein Do-or-Die-Spiel für uns und genauso für die. Da müssen wir alles reinschmeißen. Das müssen wir gewinnen."Für die Frankfurter ist es die 5. Niederlage in Folge und nur noch Platz 16 in der Tabelle. Quantez Robertson traf nur 2 von 11 Würfen und war dementsprechend bedient: "Wir hatten ein paar gute Möglichkeiten, aber wir waren nicht in der Lage, um die Schüsse reinzumachen. Das haben die dann ausgenutzt."Pokal-Moments der Berliner: https://thinxpool.files.com/f/a36905379eb42819ratiopharm Ulm - Löwen Braunschweig 59:78Ulm kassiert eine deftige Niederlage gegen Braunschweig und verliert nach 18 Sekunden auch Topspieler Cristiano Felicio, rutschen auf Rang 5 ab. Philip Herkenhoff kritisierte: "Offensiv haben wir überhaupt nichts zusammenbekommen, aber unser Ziel ist es eigentlich, aus der Defensive eine Offensive zu kreieren. Das haben wir heute überhaupt nicht geschafft. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, 45 Punkte zugelassen. Das war einfach viel zu viel."Auch die Löwen Braunschweig feiern ein gelungenes letztes Spiel vor dem BBL-Pokal. David Krämer geht nach dem deutlichen Sieg mit breiter Brust nach Berlin: "Auf jeden Fall. Wir fokussieren uns jetzt voll auf das Top Four. Morgen geht weiter ins Training und dann gibt es eine neue Challenge."Tookie Brown vor dem Pokalspiel: "Wir gehen jetzt zurück zum Trainieren und kommen hoffentlich stark nach Berlin."Der Ausblick auf Halbfinale Braunschweig gegen Crailsheim: https://thinxpool.files.com/f/e4e6942e6294381fHAKRO Merlins Crailsheim - Gießen 46ers 87:81Mit den HAKRO Merlins Crailsheim gewinnt auch das letzte Team der Pokal-Halbfinalisten seine Generalprobe und festigen gleichzeitig Playoff-Platz 7 in der BBL. T. J. Shorts war erleichtert: "Das war ein enorm wichtiger Sieg. Wir kamen aus zwei harten Niederlagen raus. Das tut gut auch für die Vorbereitung auf den Pokal."Dort treffen die Crailsheimer auf die Löwen Braunschweig: "Wir fahren nach Berlin und machen alles, was wir können. Auf Braunschweig liegt jetzt unser gesamter Fokus. Wir wollen am Samstag unser bestes Spiel zeigen und dann schauen wir mal."Die Gießen 46ers verpassen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf nach langer Führung und stehen weiter auf Rang 17. Martins Laksa war nach der Niederlage geknickt: "Das tut heute sehr weh. Wir haben ein gutes Spiel gespielt. Natürlich sind die ein gutes Spiel und haben eine gute Teamchemie. Das sieht man auf dem Court. Basketball LIVE bei MagentaSportMittwoch, 16.02.2022easyCredit BBLAb 18.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - medi Bayreuth, s.Oliver Würzburg - Telekom Baskets Bonn, Brose Bamberg - Hamburg TowersAb 20.15 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg - BG Göttingen, MLP Academics Heidelberg - SYNTAINICS MBCFreitag, 18.02.2022Ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - s.Oliver WürzburgSamstag, 19.02.2022MagentaSport BBL-Pokal - Top4Ab 15.45 Uhr Halbfinale 1: Löwen Braunschweig - HAKRO Merlins CrailsheimAb 19.15 Uhr Halbfinale 2: ALBA Berlin - NINERS ChemnitzSonntag, 19.02.2022Ab 14.30 Uhr: Finale BBL-PokalDienstag, 22.02.2022EuroLeagueAb 19.45 Uhr: AS Monaco - UNICS Kasan