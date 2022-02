Ahrefs, ein leistungsstarkes SEO-Software-Unternehmen, meldet erfreut bedeutende Updates seiner Keyword-Daten. Die Kunden der Plattform haben jetzt Zugang zu einer um 70 Prozent größeren Datenbank mit internationalen Suchanfragen, einer verfeinerten Genauigkeit des Suchvolumens und einer neuen proprietären SEO-Metrik namens "Traffic-Potenzial". Dank dieser Erweiterung können digitale Vermarkter und SEO-Fachleute ihre Entscheidungen im Bereich Content Marketing auf der Grundlage präziser und aktueller Daten treffen.

Ahrefs hat 7,2 Milliarden neue Keywords hochgeladen und damit die Gesamtgröße der Keyword-Datenbank von 10,1 Milliarden auf 17,3 Milliarden Keywords erhöht, was einem Zuwachs von 70 Prozent entspricht. Der Erfassungsbereich wurde für Hunderte von Ländern erheblich verbessert, wobei sich die Datenbankgröße in einigen Ländern um 150 bis 200 Prozent erhöht hat.

Mit der US-Datenbank von Ahrefs, die 4,4 Milliarden Keywords umfasst und damit um 69 Prozent größer ist als die der Hauptkonkurrenten, verfügen die Kunden jetzt über einen deutlich größeren Erfassungsbereich und können mehr Keyword-Ideen finden. Sie erhalten zudem ein eindeutiges Suchvolumen für jedes Keyword, ermöglicht durch den einzigartigen Algorithmus von Ahrefs zur Modellierung des Keyword-Suchvolumens, der Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Clickstream, zusammenführt. Ein in der Branche verbreiteter Fehler besteht darin, den potenziellen Traffic basierend auf dem Suchvolumen eines einzelnen Keywords zu schätzen. Das Traffic-Potenzial zeigt stattdessen an, wie viel Such-Traffic die am höchsten platzierten Seiten insgesamt aus allen Keywords generieren, nach denen sie gewertet werden.

Tim Soulo, Chief Marketing Officer von Ahrefs, erklärte: "Wir wissen, dass 90 Prozent der Inhalte keinen Traffic von Google erhalten, die meisten US-Unternehmen aber sehr stark ROI-orientiert sind. Deshalb möchten wir, dass sich unsere Nutzer von der Mehrheit abheben und darauf vertrauen können, dass ihr Content-Marketing Besucher von Suchmaschinen auf ihre Seiten bringt. Mit dem Instrumentarium von Ahrefs können die Nutzer Ideen mit einem vorteilhaften Aufwand-Nutzen-Verhältnis (‚Low Hanging Fruits') finden und damit Inhalte erstellen, die viele Kunden anziehen."

Die Aktualisierungen fügen sich nahtlos in den Keywords Explorer von Ahrefs ein. Dabei handelt es sich um ein Tool, das Daten darüber liefert, wonach Menschen rund um den Globus suchen. Damit können Vermarkter Tausende von Keyword-Ideen entdecken, ihre Ranking-Schwierigkeit analysieren und ihr Traffic-Potenzial berechnen. Ahrefs aktualisiert die Keyword-Datenbank monatlich und fügt jedes Mal Millionen neuer Keywords hinzu. Keywords Explorer ist das umfassendste Tool zur Keyword-Recherche auf dem Markt.

Über Ahrefs

Ahrefs ist ein in Singapur ansässiges SEO-Softwareunternehmen, das Websites jeder Größenordnung optimiert von Giganten wie Netflix, Facebook, Uber und Forbes bis hin zu kleinen Unternehmen, die ihre Präsenz auf der ersten Seite von Google ausbauen möchten. Nach Angaben der Straits Times ist Ahrefs eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Singapur im Jahr 2022. TechRadar hat Ahrefs zu einem der fünf besten Online-Marketing-Dienste im Jahr 2022 ernannt, zusammen mit Google Ads, Facebook, Hubspot und Mailchimp.

Besuchen Sie die Website von Ahrefs, um mehr darüber zu erfahren, wie Keyword Explorer Ihr Geschäft online besser sichtbar machen kann.

