Das volatile Auf und Ab bei der Aktie von BioNTech setzt sich auch in dieser Woche fort. Nachdem das Papier noch zu Wochenbeginn fast zehn Prozent verloren hatte, konnte es am Dienstag mit einem Plus von knapp sechs Prozent aus dem US-Handel gehen. Am heutigen Mittwoch hat BioNTech derweil zu einem Spitizentreffen geladen.Das Mainzer Biotech-Unternehmen will an diesem Mittwoch (14.30 Uhr) über Pläne für eine nachhaltige Impfstoffproduktion in Afrika informieren. Zuvor erwartet der Corona-Impfstoffhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...