DJ PTA-News: 4basebio PLC: Neues zur DNA-Herstellung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Over (pta005/16.02.2022/07:00) - Presseinformation

4basebio PLC

("4basebio", das "Unternehmen" oder die "Gruppe")

Neues zur DNA-Herstellung

4basebio PLC (AIM: 4BB), die auf Biowissenschaften spezialisierte Gruppe, die sich auf die Verwertung von geistigem Eigentum im Bereich der Zell- und Gentherapien sowie DNA- und mRNA-Impfstoffe konzentriert, freut sich, ein Handelsupdate in Bezug auf ihr Geschäft mit synthetischer DNA bekannt zu geben.

4basebio hat im Dezember 2021 Mark Cooper als Head of Manufacturing willkommen geheißen und in den letzten Monaten weitere leitende Mitarbeiter in den Bereichen Produktion, Qualitätssicherung und Geschäftsentwicklung eingestellt. Mark wechselte von Abcam plc und hat die Verantwortung für die Produktionsstätte der Gruppe übernommen.

Trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Lieferkette und Covid während der Bauphase ist die Entwicklung der ersten Phase, die die vier Syntheseräume umfasst, nun abgeschlossen. Phase zwei, die drei weitere Syntheseräume betrifft, wird voraussichtlich im März 2022 abgeschlossen sein, und die Gesamtentwicklung wird innerhalb des Budgets abgeschlossen werden.

Wie bereits berichtet, wird die Anlage im zweiten Quartal 2022 getestet und validiert werden. Anschließend plant das Unternehmen die Herstellung und den Verkauf von DNA in Forschungs- und präklinischer Qualität, während es auf die Erteilung von GMP-Zulassungen hinarbeitet.

4basebio freut sich außerdem, bestätigen zu können, dass die Übergabe der Anlage mit dem ersten kommerziellen Auftrag des Unternehmens für DNA in Forschungsqualität zusammenfällt.

Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von 4basebio, kommentierte: "Die Übergabe der Reinräume, die Einstellung des Produktions- und Qualitätssicherungsteams und der erste kommerzielle Verkauf eines Produkts sind wichtige Meilensteine für 4basebio und sein strategisches Hauptziel- die Vermarktung seiner synthetischen DNA-Technologie. "

"4basebio hat im vergangenen Jahr bedeutende Fortschritte gemacht, wobei diese Aktualisierung etwas mehr als ein Jahr nach der Ausgliederung aus der früheren Muttergesellschaft erfolgt. Die Aussichten sowohl für die DNA-Technologie der Gruppe als auch für die nicht-virale Verabreichungstechnologie sind weiterhin sehr vielversprechend."

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

4basebio PLC +44 (0)12 2396 7943 Heikki Lanckriet, Geschäftsführer Cairn Financial Advisers LLP (Nominated Advisor) +44 (0)20 7213 0880 Jo Turner / Sandy Jamieson finnCap Ltd (Makler) Geoff Nash/Richard Chambers/Charlotte Sutcliffe/Nigel Birks +44 (0)20 7220 0500

Hinweise für Redakteure

4basebio (AIM: 4BB) ist eine spezialisierte Biowissenschaftsgruppe, die sich auf therapeutische DNA für Zell- und Gentherapien und DNA-Impfstoffe konzentriert und Lösungen für die wirksame und sichere Verabreichung dieser DNA-basierten Produkte an Patienten anbietet. Das Unternehmen beabsichtigt Marktführer in der Herstellung und Lieferung von hochreiner, synthetischer DNA für Forschung, Therapie und Pharmakologie zu werden und entwickelt nicht-virale Vektoren für die effiziente Verabreichung von Nutzlasten. Die unmittelbaren Ziele von 4BB sind die Validierung und Skalierung der DNA-Synthese und die Förderung von Kooperationen, um die funktionale Validierung seiner DNA-basierten Produkte und Zell- und Gentransportlösungen zu erleichtern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte Aussagen über die Zukunftsaussichten von 4basebio enthalten. Obwohl die Direktoren der Ansicht sind, dass ihre Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, können alle Aussagen über die Zukunftsaussichten von Faktoren beeinflusst werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen.

(Ende)

Aussender: 4basebio PLC Adresse: 25 Norman Way, CB24 5QE Over Land: Vereinigtes Königreich Ansprechpartner: David Roth Tel.: +44 (0)12 2396 7943 E-Mail: david.roth@4basebio.com Website: 4basebio.com

ISIN(s): GB00BMCLYF79 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin Weitere Handelsplätze: AIM, London

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1644991200122 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2022 01:00 ET (06:00 GMT)