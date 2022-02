DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: weclapp mit dem deutschen B2B-Award 2022 der DtGV ausgezeichnet

Marburg (pta006/16.02.2022/07:00) - * Platz 1 für weclapp in der Kategorie "Preis-Leistungs-Verhältnis" bei den ERP-Anbietern * weclapp branchenübergreifend "Herausragend" in allen Kategorien * weclapp zählt zu den drei besten ERP-Systemen

Marburg, 16. Februar 2022 - Die weclapp SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), erhält im Rahmen des diesjährigen deutschen B2B-Awards Auszeichnungen in allen Kategorien der DtGV-Studie (DtGV - Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH, Berlin). Die Studienergebnisse wurden gestern offiziell veröffentlicht unter www.dtgv.de/9340. Sie zeigen, dass weclapp aus Sicht der befragten Kunden zu den besten ERP-Systemen zählt. In der Kategorie "Preis-Leistungs-Verhältnis" belegt die weclapp ERP-Plattform den 1. Platz und wird damit zum Branchen-Champion gekürt.

Im branchenübergreifenden Vergleich von 1.387 Unternehmen aus 101 Branchen zählt die weclapp SE zum Kreis der Top 20 % in allen drei geprüften Kategorien: "Kundenzufriedenheit", "Kundenservice" und "Preis-Leistungs-Verhältnis" und wurde mit der Bestnote "Herausragend" auf einer 10-stufigen Skala prämiert. In einer Online-Kundenbefragung gaben Entscheider aus dem mittleren und Top-Management im Dezember 2021 ihre Meinung ab. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen für die je mindestens 50 Bewertungen abgegeben wurden.

Die DtGV-Studie ist unabhängig; befragt werden jährlich 100.000 Entscheider aus dem B2B-Bereich. Ziel der empirischen Studie ist es laut DtGV, eine Orientierungshilfe für Kunden zur Verfügung zu stellen. weclapp schneidet im Vergleich mit Wettbewerbern ausgezeichnet ab und überzeugt Kunden auf allen Ebenen. Um diese Marktposition zu halten und auszubauen, arbeitet weclapp eng mit der Nutzer- und Partner-Community zusammen und verbessert stetig ihr Produkt.

"Es ist unser Ziel, weclapp zur beliebtesten ERP-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen zu machen - in Deutschland und international. Die Zufriedenheit unserer deutschen Kunden und das ungebrochene Wachstum bei Kundenanzahl und Umsatz zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind! Es bleibt unser Anliegen, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und den Zugang zu neuesten technologischen Lösungen zusammenzubringen und zu demokratisieren - für unsere Bestandskunden wie auch für künftige Nutzer in aller Welt", so Gründer und CEO Ertan Özdil.

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

