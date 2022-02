Die wichtigsten Punkte Apple verzeichnete im letzten Quartal einen starken Anstieg der Verkaufszahlen in Indien. Es wird erwartet, dass der Marktanteil des Tech-Giganten in Indien in diesem Jahr noch einmal steigen wird. Der aufstrebende indische Markt für 5G-Smartphones wird Apples Stärken ausspielen und den Absatz dort langfristig ankurbeln. Apple (WKN:865985) hat im Geschäftsjahr 2021 (das am 25. September 2021 endete) große Fortschritte in Indien gemacht. CEO Tim Cook wies darauf hin, dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...