The following instruments on XETRA do have their first trading 16.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.02.2022Aktien1 SE0009495559 Chordate Medical Holding AB2 US29280W1099 Energy Vault Holdings Inc.3 FR0014007ND6 HAFFNER ENERGY S.A.4 AU0000208910 IperionX Ltd.Anleihen/ETF/Fonds1 DE000BLB9Q00 Bayerische Landesbank2 CH1148728210 Bâloise Holding AG3 DE000LB2BNA0 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000NLB3V12 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000A3E5YJ7 MNE Property Invest GmbH6 DE000HLB70X0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB70T8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB7ZR1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB5QZ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 LU0460391732 Xtrackers Bl.Com.ex-A.&L.S.UCITS ETF 2C11 LU0323578491 FvS Multi Asset Growth R12 AT0000A04UL2 IQAM Strategic Commodity Fund (RT)13 AT0000A04UM0 IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)