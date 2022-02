Bonn (ots) -Die anhaltende pandemische Lage hält auch die Wirtschaft weiterhin in Atem. Für viele Unternehmen rückt daher auch die langfristige Gesundheit ihrer Beschäftigten verstärkt in den Fokus. Sich für den Aufbau oder die Weiterentwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) professionelle Unterstützung zu suchen, ist allerdings nicht einfach: Der rasant wachsende Markt für Gesundheitsdienstleister bietet zwar eine große Auswahl, die Transparenz und Qualität der Anbieter leiden gemäß Unternehmensrückmeldungen jedoch seit einigen Jahren. Mit dem Qualitätssiegel "Top Brand Corporate Health" wird Arbeitgebern nun die benötigte Unterstützung an die Hand gegeben.Die 2021 erstmals von EUPD Research vergebene Auszeichnung basiert auf praxisorientierten Nominierungen der BGM-Verantwortlichen von Deutschlands besten 100 Arbeitgebern mit eigenem BGM, die ihre Expertise und Erfahrung im Umgang mit Anbietern im Rahmen des Corporate Health Awards unter Beweis stellen konnten. Ergänzt wurden die Nominierungen durch den Top Brand Corporate Health-Expertenbeirat, der sich aus renommierten Vertretern aus Krankenkassen, Wissenschaft und Gesundheitswesen zusammensetzt. Durch eine anschließende Auditierung durch die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG unter Leitung von Prof. Dr. Volker Nürnberg konnten sich die nominierten Gesundheitsdienstleister ihren Status als Top Brand Corporate Health verifizieren lassen. Bei der Wahl der mit dem Top Brand Corporate Health-Qualitätssiegel ausgezeichneten Gesundheitsdienstleister können Unternehmen damit sicher sein, explizit aus der Praxis empfohlene und qualitativ hochwertige Anbieter vor sich zu haben."Vielen Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie im Angesicht unzähliger Angebote den Überblick behalten und die für sie beste Lösung auswählen sollen. Der Top Brand Corporate Health-Prozess filtert nun diejenigen Dienstleister heraus, die nachweislich erfolgreiche Gesundheitslösungen anbieten", so Katja Kleebank, Head of Top Brand Corporate Health bei EUPD Research. "Wir sind stolz auf den Erfolg der ersten Auszeichnungsrunde in 2021 und freuen uns, auch mit dem diesjährigen Verfahren zur Transparenz im Markt sowie der Weiterentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements deutschlandweit beizutragen."Die Top Brands Corporate Health werden in 15 Themencluster eingeordnet, sodass Unternehmen auf einen Blick die für ihren jeweiligen Bedarf qualifizierten Dienstleister einsehen können. Diese Themencluster reichen von "Arbeitssicherheit" über "Gesundheitskommunikation" bis hin zu "Corporate Benefits". Die zertifizierten Top Brands Corporate Health werden auf der Webseite www.ch-topbrand.de sowie in übersichtlicher Exposé-Form frei zugänglich dargestellt, um allen Unternehmensentscheidern einen optimalen Überblick zu ermöglichen.Zusätzlich zu den 48 geprüften Top Brands Corporate Health, die den Qualifizierungsprozess für 2022 durchlaufen haben, wurde den bereits in 2021 ausgezeichneten Top Brands Corporate Health die Möglichkeit zur Rezertifizierung geboten. Somit konnte in diesem Jahr insgesamt 94 Dienstleistern der Qualitätsstatus bescheinigt werden. Prof. Dr. Volker Nürnberg, Co-Vorsitzender des Top Brand Corporate Health-Expertenbeirates, unterstreicht die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Prozesses: "Es ist für uns ausschlaggebend, die besten Dienstleister im Markt langfristig und öffentlichkeitswirksam sichtbar zu machen. Nur so können wir unseren Beitrag zur Werteorientierung und Qualitätssicherung im Dienstleistermarkt leisten und diesen für potentielle Nachfrager transparenter gestalten."Auch Johannes Burchard, Team Leader HR-Recruiting Health Management bei der STRABAG GmbH, Gewinner des Corporate Health Awards 2020 für das beste Betriebliche Gesundheitsmanagement in der Kategorie Produktion/Verarbeitende Industrie, bestätigt die Bedeutung der Top Brand Corporate Health-Auszeichnung: "Frei nach Mark Twain: Das Geheimnis des Erfolges ist es, anzufangen. Dieses Zitat gilt natürlich auch für das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Aber gerade die Kooperation mit einem Dienstleistungsunternehmen im BGM sollte von Anfang an professionell, kreativ, mitarbeiterorientiert und zielgruppenspezifisch sein. Daher vertrauen wir auf das Gütesiegel Top Brand Corporate Health für einen rundum gelungenen Start der Zusammenarbeit."Die neuen Top Brands Corporate Health 2022:(alphabetische Reihenfolge)- ANWANDER- ASUC GmbH- Auxelya GmbH- B2Bfit- BGM Forum Westmünsterland GmbH- BGM neo- BIT e.V.- brainLight- Casada Deutschland- Clarzeit- Concept+- CorporateHealth - die Gesundheits Company- DanTrim- Das Trainingsmoment- Deep Care- detoxRebels- DR. AMBROSIUS® - Ernährungsberatung- ESG-Institut für Ernährung, Sport und Gesundheitsmanagement GmbH- Eudemos GmbH & Co. KG- Faktor Mensch- Fruitful Office- GeBeGe - Gesellschaft für Beratungs- und Gesundheitsmanagement mbH- Gesundheitsdenkwerk GmbH- GesundheitsTicket GmbH- GiB - Gesundheit in Bewegung GmbH- Gymondo- Gympass- Health Made- IMPULS Group GmbH- Institut für Arbeitsfähigkeit GmbH- Integion GmbH- meisterleistung GmbH- mesana by corvolution- move UP Gesellschaft für Gesundheitsmanagement mbH- movement24 GmbH- Power Plate GmbH- Professor Wühr und Simmel Gesundheits MANAGEMENT Systeme GbR- Rau Arbeitsschutz GmbH & Co. KG- RELIEF GmbH - Ein Unternehmen der SCHEELEN-Gruppe- salvea- Scayan- Senseble Health GmbH- Tappa.de GmbH- Topfit- Unternehmen Bewegung- vivamind- Waterdrop Microdrink GmbH- WDS.care (Division der WDS GmbH)Die rezertifizierten Top Brands Corporate Health 2021 und 2022:(alphabetische Reihenfolge)- AKON Aktivkonzept- aktiVital GmbH- Betriebliche Suchtprävention Miehle GmbH- Blacksquared GmbH / Changers.com- company bike solutions GmbH- Deutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e.V.- DS Screening Deutschland GmbH- DSPN GmbH & Co. KG- elipsLife- eTherapists GmbH / HUMANOO- FAVOX GmbH- Fellowes- Fitbase GmbH- Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH- Fürstenberg Institut- GESOCA - Christian Feist- Hanako GmbH- HelloFreshGo- ICAS Deutschland GmbH- IDAG GmbH- Initiative - Gesunder Betrieb GmbH- insa Gesundheitsmanagement GmbH- INSITE-Interventions GmbH- Instahelp (Insta Communication GmbH)- KME Kern Medical Engineering GmbH- Kraaibeek GmbH- lebensfreude gesundheitsmanagement- MOOVE GmbH- Motio Verbund GmbH- Motor Presse Hamburg GmbH & Co. KG- permendo GmbH- pme Familienservice Gruppe- prevent.on GmbH- Profession Fit GmbH- proFIT GmbH - fit statt fertig- qualitrain GmbH- Remotion GmbH- Rogator AG- SKOLAMED GmbH- SKOLAWORK GmbH- Vilua Healthcare GmbH- Virgin Pulse- VisionGesund Gesellschaft für betriebliches Gesundheitsmanagement mbH- WW (Deutschland) GmbH- 37°Celsius Indoor + Outdoor Fitness Club- 7MindPressekontakt:Katja WernerPublic Relationsk.werner@eupd-research.comOriginal-Content von: Corporate Health Award/EUPD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143641/5147656