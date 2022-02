Mit einem kräftigen Kursplus hat sich die Aktie von Thyssenkrupp am Dienstag zurückgemeldet. Die Hoffnung auf eine Entspannung der Ukraine-Krise hat dem Zykliker neuen Schwung verliehen. Die Nachrichtenlage rund um das Unternehmen selbst bleibt derweil weitgehend gut.So wurden am Dienstag mehrere Insiderkäufe gemeldet. Einige Mitglieder des Konzernvorstands haben die jüngste Kursschwäche demnach zum Rücksetzer genutzt. In der Regel ist dies durchaus ein starkes Zeichen, dass sie Vertrauen in die ...

