Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag gehen die Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch. Die Angst vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in der Ukraine war am Vortag geschwunden. Der DAX hatte deutlich zugelegt. Der Broker IG taxiert den Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,15 Prozent im Plus auf 15.436 Punkte."In unserem Basisszenario gehen wir nach wie vor nur von einem dauerhaften Anstieg des Risikobewusstseins aus, nicht aber von weiteren signifikanten militärischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...