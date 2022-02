DGAP-News: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

Fast Finance 24 Holding AG gibt die Kooperation von ff24 Rent und Xounts bekannt



16.02.2022 / 08:00

Die Fast Finance 24 Holding AG gibt die Kooperation von ff24 Rent und Xounts bekannt Berlin, 16. Februar 2022. Die Fast Finance 24 Holding AG (FF24) gibt bekannt, dass ff24 Rent die Produkte von Xounts ins Portfolio aufgenommen hat.



Xounts produziert ein hochwertiges Soundsystem, welches für ein außergewöhnliches und beeindruckendes Klang-Erlebnis steht. Namhafte Künstler wie Sammy Hagar, berühmte Bands wie AC/DC und Motörhead sowie das legendäre Musikfestival Wacken arbeiten fest als Markenbotschafter mit Xounts zusammen. Im Rahmen dieser Partnerschaften werden ständig neue, lizenzierte Style Cover für das Soundsystem designt und vermarktet, welche den Produkten eine exklusive Individualität verleihen. Auch im Bereich Nachhaltigkeit ist Xounts Vorreiter, alle Produkte bestehen zu 100% aus recyclebaren Materialien und einzeln austauschbaren Komponenten. ff24 Rent ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Fast Finance 24 Holding AG und bietet Kunden die Möglichkeit, Waren im Wert von bis zu 2500 € zu mieten und am Ende der Laufzeit für nur 1 € zu kaufen. Die Fast Finance 24 Holding AG freut sich, mit den Produkten von Xounts die Attraktivität der ff24 Rent Produktpalette weiter steigern zu können. Die Produkte von Xounts finden Sie hier. Zudem wird ff24 Rent durch die Kooperation mit Xounts seinen Marketingradius signifikant erweitern,

da die Aufnahme der Xounts Produkte in den Produktkatalog von ff24 Rent auch über alle Social Media

Kanäle von Xounts beworben wird.

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate, OTC Markets USA.

16.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

