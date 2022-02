Über die Sinnhaftigkeit von Roboterhunden lässt sich sicherlich streiten. Sony hebt das Maß an Absurdität jetzt jedoch auf ein neues Level und dabei geht es nicht mal um den Hund selbst, sondern um ein "praktisches" Gadget. Der bekannteste seiner Art ist Spot. Der Roboterhund der Firma Boston Dynamics greift gestresstem Krankenhauspersonal unter die Arme, kommt für das Militär zum Einsatz und geht für die New Yorker Polizei auf Verbrecherjagd. Vierbeinige Roboter könnten in vielen Bereichen die Zukunft sein und uns Menschen unterstützen. Einer von Spots Artgenossen ist Aibo. Aibo wurde von Sony entwickelt, kostet ...

