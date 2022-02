Gemessen am Börsenwert gilt Daimler Truck derzeit als heisser Kandidat für den Aufstieg in den Leitindex DAX. Wann könnte es soweit sein?Experten erwarten, dass die Brummi-Tochter von Mercedes-Benz schon im März in die Börsen-Bundesliga aufsteigen wird. Gemessen am Börsenwert von derzeit rund 26 Milliarden Euro und dem Handelsvolumen gilt Daimler Truck derzeit als sehr aussichtsreicher Kandidat für den Aufstieg in den DAX 40. Der Lkw-Hersteller ist am vergangenen Freitag - zwei Monate nach seiner ...

