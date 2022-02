Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die kräftigen Erholungen an den Börsen nach dem Moskau Besuch von Bundeskanzler Scholz. Wir reden Tacheles, wofür es im Ukraine Konflikt eine Lösung geben muss und bewerten die Reaktionen der Indizes weltweit. Wir schauen auf die Zinstendenz, beleuchten neue Pläne von RWE und kommentieren zwei Veränderungen in der Empfehlungsliste bei OTIS und CLOUDBERRY.

