Die Börse hakt die Pandemie ab. 2022 hat der Solactive Stay at Home elf Prozent eingebüßt, während der S&P 500 Hotels, Resorts & Cruise Lines 9,5 Prozent im Plus liegt. Zalando, lange Zeit Highflyer am Markt, ist um 40 Prozent gecrasht. Nun warten die Anleger gespannt auf die Q4-Zahlen und den Ausblick.Zalando wird am 1. März die Bücher öffnen und die Bilanz für das vierte Quartal präsentieren. Die von Bloomberg befragten Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,37 Euro, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...