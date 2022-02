64 Prozent der Vermögensverwalter in Europa beunruhigt über Mangel an Unternehmensdaten und Transparenz im Bereich ESG Die kommenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften (ESG) der Europäischen Union sollten einigen börsennotierten Unternehmen ernsthafte Sorgen bereiten, so Diligent, der führende Anbieter bei Corporate Governance-Plattformen. Zumindest legt dies eine neuere Studie nahe, nach der 64 Prozent der Vermögensverwalter in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...