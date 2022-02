Policen Direkt hat zu Jahresbeginn das Maklerhaus Secura Gumpp AG übernommen. Die Policen Direkt Gruppe verfolgt damit weiter ihren Expansionskurs und erschließt ihren ersten Standort in Bayern. Zum 01.01.2022 hat Policen Direkt das in der Region Augsburg tätige Maklerhaus Secura Gumpp AG übernommen. Policen Direkt erschließt damit den ersten Standort in Bayern. Im Jahr 2022 ist es nach der VIS Versicherungsmakler und Immobilien-Service GmbH aus NRW bereits die zweite Übernahme durch die Policen ...

