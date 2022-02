Burry wettete 2008 erfolgreich gegen den US-Immobilienmarkt. Auch vor dem aktuellen Bärenmarkt schichtete er sein Depot im Herbst auf nur noch sechs Werte um. Nun folgt erneut ein radikaler Portfolioumbau.Neben Investorenlegende Warren Buffett hat auch Michael Burrys Hedgefonds Scion Asset Management via Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht SEC Einblicke in sein Portfolio gewährt. Anders als bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...