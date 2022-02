Mainz (ots) -Woche 7/22Mi., 16.2.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Corona-Krise - Deutschland öffnetModeration: Sarah Tacke19.40 Blutige Anfänger (VPS 19.25)20.25 Muttertag (2) - Ein Taunuskrimi (VPS 20.15)21.55 heute journal (VPS 21.45)22.30 auslandsjournal (VPS 22.20)23.00 sportstudio UEFA Champions LeagueAchtelfinale, Hinspiel0.00 Markus Lanz0.45 heute journal update1.00 auslandsjournal - die doku: Frontland (VPS 0.59)1.30 sportstudio reportage (VPS 1.40)Archaic Festivals: Alte Kultur in der neuen Welt2.20 sportstudio reportage (VPS 2.30)Archaic Festivals: Alte Kultur in der neuen Welt3.10 sportstudio reportage (VPS 3.20)Archaic Festivals: Alte Kultur in der neuen Welt4.00 auslandsjournal (VPS 4.10)(von 22.30 Uhr)4.30 plan b: So ein Käse (VPS 4.40)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5147772