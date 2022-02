Die App Dearest will den Zugang zu Paartherapie demokratisieren und Menschen beibringen, gesündere Beziehungen zu führen. Dabei richtet sich ihre "Relationship-Wellness-Lösung" auch an Singles. "70 Prozent der Beziehungen überstehen das erste Jahr nicht", sagt Katharina Wäschenbach, Gründerin und CEO des Startups Dearest im Video-Call. Das will sie ändern - und hat dazu zusammen mit Co-Gründer und COO Lukas Weisheit eine App entwickelt, die Menschen durch Aufklärung, Reflektion und Coaching beibringen will, bessere Beziehungen zu führen. Dabei spricht Dearest nicht mehr von Paartherapi...

Den vollständigen Artikel lesen ...