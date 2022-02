Die EU-Kommission hat am Dienstag ein neues Satelliten-Programm vorgestellt. Diese sogenannte "Secure Connectivity Initiative" soll Europa besser und flächendeckender mit sicherem Internet versorgen. Funklöcher wie auch die oft schwachen Internetverbindungen speziell in ländlichen Gebieten sollten bald vorbei sein. Für Elon Musk und Jeff Bezos wächst damit Konkurrenz heran.Zusätzlich soll das neue Programm Internet aus dem All mit maximaler Sicherheit garantieren und somit auch für Streitkräfte ...

