Kehrtwende! Russland scheint nun doch bereit, mit der Nato und den USA über vertrauensbildende Maßnahmen zur Lösung des Ukraine-Konflikts zu diskutieren. Die Finanzmärkte atmen auf. Kurzfristig dürften nun wieder die Zinserhöhungs- und Inflationssorgen in den Vordergrund rücken. Interessant wird in diesem Zusammenhang das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Mittwoch (16. Februar) veröffentlicht wird. Aber auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps im Fokus - nicht ohne Grund. ...

