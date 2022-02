Köln (ots) -- Mehrjährige strategische Partnerschaft vereinbart- Zugang zu umfangreichen exklusiven Ausstrahlungsrechten an Filmen und Serien für RTL+ und Free TV- Weitere Stärkung der Wachstumsfelder Inhaltegeschäft und StreamingRTL Deutschland und Warner Bros. Germany haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft geschlossen. Im Rahmen des vereinbarten Program Volume Deals, der im ersten Quartal 2022 beginnt, erwirbt RTL Deutschland die exklusiven Rechte an hochwertigen Filmen und Serien für sein stark wachsendes Streamingangebot RTL+ inklusive HBO Max-Originals und einem umfangreichen Programmangebot mit exklusiven Erstausstrahlungen für die Auswertung im Free TV. Die Vereinbarung sichert RTL Deutschland zudem den Zugriff auf zahlreiche Highlights aus dem reichhaltigen Portfolio des US-Major-Studios.Warners Inhalteportfolio umfasst weltweit erfolgreiche Kinofilme wie "Harry Potter", "Phantastische Tierwesen", "Aquaman", "Batman" oder "Wonder Woman". Im Serienbereich reicht die Bandbreite von Young Adult-Thrillern und starken Fantasy-Formaten über Klassiker bis zu den erfolgreichsten Sitcoms - etwa "Pretty Little Liars", "The Vampire Diaries", "Arrow", "Sex and the City" und "The Big Bang Theory".Die Partnerschaft ermöglicht RTL Deutschland, sein stark wachsendes Streamingangebot RTL+ um hochwertige internationale Filme und Serien zu ergänzen und zugleich die Attraktivität seiner frei empfangbaren TV-Sender noch weiter zu steigern.Stephan Schäfer, Co-CEO RTL Deutschland: "Warner steht für bestes Entertainment aus Hollywood. Durch die Partnerschaft können wir unserem Publikum in den kommenden Jahren noch mehr hochwertige Filme und Serien anbieten - auf RTL+ ebenso wie im frei empfangbaren Fernsehen. Die Programminvestition markiert einen weiteren wichtigen Schritt, um RTL Deutschland zum führenden Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen auszubauen - mit positiver Unterhaltung und unabhängigem Journalismus. Und es stärkt RTL+ abermals. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Warner Bros."Dr. Sylvia Rothblum, Country Managerin WarnerMedia GAS: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland. Mit unseren hervorragenden US-Blockbustern und unseren beliebten deutschen Kinoproduktionen werden wir zusammen mit RTL viele Erfolge feiern. Zusätzlich zu unseren Kinofilmen werden zahlreiche unserer neuen HBO Max Serien ihre Premiere bei RTL im Free TV und im Streaming haben."Über RTL DeutschlandRTL Deutschland ist zusammen mit Gruner + Jahr das führende Entertainmentunternehmen in Deutschland über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Es vereint die stärksten Medienmarken von RTL bis STERN, von BRIGITTE bis VOX, von GEO bis ntv. Mit RTL+ betreibt das Unternehmen die größte deutsche Streamingplattform mit 2,4 Mio. Abonnent:innen (Stand: Q3 2021). Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, 50 Premium-Magazine, das Podcast-Portfolio von AUDIO NOW und zahlreiche Digitalangebote, darunter CHEFKOCH und Wetter.de. Mit RTL Radio Deutschland zählt zudem eine der größten Privatradiogruppen mit Beteiligungen an 17 Radiosendern dazu, etwa ANTENNE BAYERN oder Radio Hamburg.RTL Deutschland setzt auf positive Unterhaltung und unabhängigen Journalismus. Rund 1.500 Journalist:innen begleiten informierend und unterhaltend alle gesellschaftsrelevanten Themenfelder. Von News bis Sport, von Living bis Lifestyle, von Frauen bis Familie - RTL Deutschland erreicht 99 Prozent der Bevölkerung. Mit der Ad Alliance verfügt das Unternehmen über den größten deutschen Vermarkter. Dank gezielter Investitionen in die Bereiche Tech und Data befindet sich RTL Deutschland strategisch auf dem Weg zum technologisch führenden Medienunternehmen. RTL Deutschland mit Hauptsitz in Köln und 16 weiteren deutschen Standorten, v.a. Hamburg und Berlin, beschäftigt 7.500 Mitarbeiter:innen und ist ein Tochterunternehmen der RTL Group.Über Warner Bros. Ent.WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ist ein international bekanntes Unterhaltungsunternehmen und global führend in der Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb, der Lizenzierung und der Vermarktung diverser Unterhaltungsangebote, darunter Spielfilme, Fernseh- und Home-Entertainment sowie DVD, Blu-ray, Animation, Comics, Videospiele, Produkt- und Markenlizenzen und Rundfunk. Das Major-Filmstudio ist eine Tochtergesellschaft von WarnerMedia und führt weltweit beliebte und namhafte Marken wie DC, Looney Tunes und die Wizarding World um Harry Potter. 