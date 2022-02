Hamburg (ots) -Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel ist weiterhin Deutschlands umsatzstärkste Zeitschrift im Pressevertrieb. Auf den Rängen 2 und 3 folgen die Wochenzeitung Die Zeit und die TV-Programmzeitschrift Hörzu. Die ist das Ergebnis des aktuellen Rankings der Top 100 umsatzstärksten Zeitschriften im Pressevertrieb, das vom Fachmagazin DNV - Der Neue Vertrieb erstellt wird. Basis für die Umsatzberechnung sind die Absatzzahlen gedruckter Zeitschriften im Einzelverkauf und im Abonnement (= harte Auflage) im Jahr 2021.Die 100 umsatzstärksten Zeitschriften erzielen in Summe einen Print-Vertriebsumsatz von rund 1,84 Mrd. Euro. Zwar liegt dieser Wert leicht unter Vorjahresniveau, doch der Umsatzrückgang fiel mit -1 Prozent schwächer aus als in den Vorjahren (2020: -4 Prozent, 2019: -3 Prozent, 2018: -4 Prozent)."Das Vertriebsgeschäft ist für Verlage der Stabilitätsfaktor in unsicheren Zeiten", erklärt DNV-Chefredakteur Wolfgang Rakel. "Und mit dem Print-Vertrieb erzielen viele der Verlage immer noch einen großen Teil ihres Umsatzes. Insofern sind die Ergebnisse des aktuelle Top-100-Rankings ein positives Signal für die Branche und ein Beweis für Bedeutung von Print-Medien. Sie bilden das Fundament, auf dem die Verlage ihr Digitalgeschäft aufbauen können."An der Spitze des Rankings konnte Der Spiegel 2021 den Print-Vertriebsumsatz nach harter Auflage leicht steigern, auf knapp 124 Mio. Euro (+1 Prozent). Die Zeit auf Rang 2 erzielte sogar ein Plus von sechs Prozent auf rund 105 Mio. Euro. Bei Hörzu auf Rang 3 stieg der Umsatz um ein Prozent auf rund 93 Mio. Euro.DNV - Der Neue Vertrieb ist das Fachmagazin für Pressevertrieb und Content-Erlöse. DNV berichtet über Neuigkeiten aus Medienbranche und Vertriebsszene, analysiert das Marktgeschehen auf allen Distributionskanälen, stellt Unternehmensstrategien und Geschäftsmodelle dar und die Treiber des Marktes vor.Pressekontakt:DNV - Der Neue VertriebWolfgang RakelTelefon: +49 40 609009-85wolfgang.rakel@presse-fachverlag.deOriginal-Content von: DNV - Der Neue Vertrieb, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71324/5147954