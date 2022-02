DJ Hotel Premier Inn Leipzig City Hahnekamm öffnet seine Pforten - Auftakt von mindestens zehn Eröffnungen in 2022 - Lage direkt am Hauptbahnhof - Jetzt insgesamt 33 Hotels der britischen Marke in Deutschland

Leipzig/Frankfurt am Main (pts017/16.02.2022/11:35) - Erster Stopp: Leipzig. Die Expansion der britischen Budget-Hotelgruppe Premier Inn in Deutschland geht auch 2022 rasant weiter. Premiere der Eröffnungen in diesem Jahr ist am heutigen Mittwoch das Premier Inn Leipzig City Hahnekamm. Dies ist der Auftakt von insgesamt mindestens zehn Eröffnungen der Marke in diesem Jahr.

Das Hotel in Leipzig mit seinen 162 Zimmern befindet sich in der Brandenburger Straße 2b, direkt neben dem Hauptbahnhof und nur zirka zehn Fußminuten von der Stadtmitte entfernt. Es ist das zweite Hotel der Gruppe am Standort Leipzig. Das Gebäude stammt aus dem im Jahr 2020 vom Betreiber Foremost Hospitality übernommenen Portfolio. Dieses umfasste insgesamt 19 Projekte an verschiedenen Standorten in Deutschland.

"Es ist schön, auch in diesem Jahr zahlreichen Premier Inn-Eröffnungen entgegen zu sehen", freut sich Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland. "Es sind Zeiten mit besonderen Herausforderungen. Deshalb nutzen wir jede Gelegenheit, die Erfolge unserer Standort-Teams hervorzuheben. Diese Eröffnung ist solch ein Anlass, zu dem ich auch gerne einen positiven Ausblick für dieses Jahr machen möchte. Ab dem Frühjahr rechnen wir mit einem deutlichen Anstieg der Übernachtungen in unseren jetzt 33 Hotels in Deutschland. Das wird zeigen, wie richtig es war, unsere Expansions-Strategie auch während der Pandemie fortzusetzen."

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen in bester Lage. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende. Alle Preise gelten pro Zimmer, Kinder bis einschließlich 15 Jahren schlafen und frühstücken gratis. Ein abwechslungsreiches Frühstück ermöglicht Gästen einen idealen Start in den Tag. Nach einem herausragenden Auftakt des ersten Premier Inn Hotels an der Frankfurter Messe im Jahr 2016 sind aktuell 33 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 75 Standorte mit rund 14.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und etwa 79.000 Zimmern. https://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen, das im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet ist. https://www.whitbread.com

