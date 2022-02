Hannover (www.anleihencheck.de) - Zunächst schienen die Neuemissionen am Primärmarkt in der betrachteten Handelswoche recht zögerlich zu verlaufen, nahmen dann allerdings gestern ordentlich Fahrt auf, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Bleiben wir jedoch bei der Chronologie: In der letzten Ausgabe kündigten wir den Deal der CADES bereits an, so die Analysten der NORD/LB. Ein Volumen von EUR 2,0 Mrd. sei gesucht worden, angeboten habe CADES im Gegenzug einen siebenjährigen Social Bond (ISIN FR0014008E81/ WKN A3K2A1). Die Guidance habe hierfür bei OAT +19 Bp area gelegen, bepreist worden sei der Deal für OAT +18 Bp. Dies habe zum relativen Zeitpunkt circa ms -7 Bp entsprochen. Als Benchmark habe die FRTR 0% 11/25/29 gedient. Mit Büchern in Höhe von EUR 2,5 Mrd. habe eine Überzeichnung von 25% erzielt werden können. Zum Vergleich: Mit der zehnjährigen Mega-Emission (Volumen: EUR 6,0 Mrd.) vom 11.01.2022 habe CADES noch ein Orderbuch in Höhe von EUR 26,5 Mrd. erzielt. ...

