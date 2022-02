Der Varta-Kurs hat am Mittwoch nach einigen Wochen wieder die 21-Tage-Linie in Angriff genommen. Grund für den deutlichen Kursanstieg der Aktie sind Spekulationen, wonach das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Ellwangen einen wichtigen Auftrag des Autobauers Mercedes-Benz an Land gezogen hat.Konkret wurde am Aktienmarkt auf Spekulationen verwiesen, dass der Batteriehersteller mit Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...